Kocatepe Camii’ndeki çekimlere soruşturma: 2 kişi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan Kocatepe Camisi'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen kadının Ezgi C., yayını yapan yönetmenin Bilal K. olduğu belirlenip adresleri tespit edildi. Şüpheliler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.