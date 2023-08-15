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Kocatepe Camii’ndeki çekimlere soruşturma: 2 kişi gözaltına alındı

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#ANKARA#Kocatepe Camii#Gözaltı
Kocatepe Camii’ndeki çekimlere soruşturma: 2 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan Kocatepe Camisi'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen kadının Ezgi C., yayını yapan yönetmenin Bilal K. olduğu belirlenip adresleri tespit edildi. Şüpheliler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#ANKARA#Kocatepe Camii#Gözaltı

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