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Valilik açıkladı! Kocatepe Camii’nde çekilen görüntülere soruşturma

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#Kocatepe Camii#Ankara Valiliği#Soruşturma
Valilik açıkladı Kocatepe Camii’nde çekilen görüntülere soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 21:24

Ankara Valiliği, Ankara Kocatepe Camisi’nde cami adabına uygun olmayan şekilde çekilen görüntülere ilişkin adli ve idari inceleme ile soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

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Ankara Valiliği, Ankara Kocatepe Camisi’nde cami adabına uygun olmayan şekilde giyinerek başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz veren modellere ve çekimi yapan kişilere ilişkin adli ve idari inceleme ile soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlimiz Kocatepe Camisi’nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır ifadelerine yer verildi.

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#Kocatepe Camii#Ankara Valiliği#Soruşturma

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