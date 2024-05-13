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Kocaeli'nde sesten rahatsız olan komşularına saldırdı iddiası

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#Kocaeli#Körfez#Polis
Kocaelinde sesten rahatsız olan komşularına saldırdı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 16:09

Kocaeli'nde otuz dokuz yaşındaki M.H., evde kız kardeşiyle tartıştığı sırada bağrışma seslerinden rahatsız olarak sessiz olmalarını söyleyen komşusu kadını ve onun 2 kızını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz 11 Mayıs'ta Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Aras Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.H. isimli kişi, bilinmeyen bir nedenle evde kız kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bağrışma seslerinden rahatsız olan komşusu S.Y. (46) isimli kadın, M.H.’ye sessiz olmaları uyarısında bulundu.

M.H. daha sonra, S.Y. ile tartışıp evine girdi. M.H. iddiaya göre burada komşusu S.Y. ile D.Y. ve E.Y. isimli 2 kızını darp etti. Anne ve kızları durumu polise haber verirken, darp raporu alıp M.H.’den şikayetçi oldu.

'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlali' suçlamalarıyla gözaltına alınan M.H. karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını söyledi. S.Y.'nin eşiyle aralarında daha önce park tartışması sebebiyle husumet olduğunu söyleyen M.H., ifadesi sonrası serbest bırakılırken, olayla ilgili adli süreç sürüyor. (DHA)

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#Kocaeli#Körfez#Polis

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