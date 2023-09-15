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Kocaeli'nde eli bıçaklı adam eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı

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#Kocaeli#Körfez#Rehin Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 23:42

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşini ve iki çocuğunu rehin aldıktan sonra etrafa tehditler savuran koca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirdi. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü.

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Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. isimli kadın evinin balkonundan "Beni kurtarın" diye bağırmaya başladı. Kadının yardım çığlıklarını duyan caddedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

 

Kocaelinde eli bıçaklı adam eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı

O sırada balkona elinde bıçakla çıkan kadının kocası T.Ö., tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Kocaeli#Körfez#Rehin Operasyonu

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