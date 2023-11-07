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Kocaeli'deki feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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#Kocaeli#Trafik Kazası#Başiskele
Kocaelideki feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 22:44

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre kaza, D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüleri hakimiyetinde olan 34 HB 3302 plakalı Honda otomobil ile 41 AJR 709 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Bazı yolcular araçta sıkıştı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kocaelideki feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kocaelideki feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kocaelideki feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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#Kocaeli#Trafik Kazası#Başiskele

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