Kocaeli’de yüksek kesimlere kar yağdı

Kocaeli’de kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Gölcük ilçesinde bulunan Eriklitepe ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe’de yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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