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Kocaeli'de taksici dehşeti yaşadı

#Kocaeli#Taksi#Kavga

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 kişi, ücret nedeniyle tartıştıkları taksici Sadık Önem'i (68) darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Derince D-100 kara yolu Liman kavşağındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Taksiye binen 2 kişi, bir süre sonra akaryakıt istasyonunda tuvalete gitmek istedi. İstasyonda duran taksi şoförü Sadık Önem, araçtan inen 2 kişiden ücretini ödemelerini istedi. Çıkan kavgada 2 kişi, taksici Önem'i darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

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Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin taksici Sadık Önem'i tekme tokat dövmesi ve bıçakladıkları anlar yer aldı.

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#Kocaeli#Taksi#Kavga

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