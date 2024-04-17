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Kocaeli'de prizde olan şarjlı süpürge patladı!

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#Kocaeli#Yangın#Süpürge
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 09:15

Kocaeli'de prizde olan şarjlı süpürgenin patlamasıyla evi duman kapladı. Korkuyla uyanan ev sahibi U.K., duman dolayısıyla balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan U.K., hastaneye kaldırıldı.

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Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman sardı. O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı. Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaelide prizde olan şarjlı süpürge patladı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli#Yangın#Süpürge

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