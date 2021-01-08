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AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de park halinde yanan araçta ceset bulundu! Kimliği belli oldu

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Kocaeli'de park halinde yanan araçta ceset bulundu! Kimliği belli oldu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu. Ufuk Kızılırmak'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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  • Kocaelide park halinde yanan araçta ceset bulundu Kimliği belli oldu
  • Kocaelide park halinde yanan araçta ceset bulundu Kimliği belli oldu
  • Kocaelide park halinde yanan araçta ceset bulundu Kimliği belli oldu
  • Kocaelide park halinde yanan araçta ceset bulundu Kimliği belli oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar otoparkında park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen aracın tamamına yayılan yangını söndürdü. Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Kocaelide park halinde yanan araçta ceset bulundu Kimliği belli oldu

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ufuk Kızılırmak'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

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