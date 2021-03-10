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Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de korkunç olay! Sosyal medyada büyük tepki topladı

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Kocaeli'de korkunç olay! Sosyal medyada büyük tepki topladı

Kocaeli'de Ayten Erbaç, eşi Veli Erbaç tarafından darbedilip 2 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası olay büyük tepki toplarken, Veli Erbaç tutuklandı.

Körfez ilçesinde iddiaya göre Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç'ı gözleri morarıncaya kadar dövüp 2 gün boyunca bir odaya kilitledi ve aç susuz bıraktı. Ayten Erbaç'ın çocukları, annelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca binlerce kişi tepki gösterdi.

Veli Erbaç polis ekiplerince gözaltına alındı. Veli Erbaç çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır" diye açıklamada bulundu.

Kocaelide korkunç olay Sosyal medyada büyük tepki topladı

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