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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Bursa'da dehşete düşüren görüntüler! Otomobilden indirip saçından tutarak yerde sürükledi

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Bursa’da meydana gelen olayda, A.D. ile kardeşi S.D. tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.’yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonrası A.D. ile kardeşi S.D., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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  • Dehşete düşüren görüntüler Sevgilisini sokak ortasında saçından sürükledi
  • Dehşete düşüren görüntüler Sevgilisini sokak ortasında saçından sürükledi
  • Dehşete düşüren görüntüler Sevgilisini sokak ortasında saçından sürükledi
  • Dehşete düşüren görüntüler Sevgilisini sokak ortasında saçından sürükledi
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilde A.Ş. ile erkek arkadaşı A.D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. A.Ş., araçtan inerek uzaklaşmak istedi. A.D. de bir kadın ile araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi. İkili arasındaki kaldırımda devam eden tartışma sırasında A.D. genç kadını saçından tutup yerde sürükleyerek, dövmeye başladı. Olay yerinden çocuklarıyla geçen bir kadın ise dayak olayına müdahale etti. Kimliği öğrenilemeyen kadın, A.Ş.'ye kendisini siper ederek, şiddete engel olmaya çalıştı.

Bursada dehşete düşüren görüntüler Otomobilden indirip saçından tutarak yerde sürükledi

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği dayak olayı, çevredeki bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da yaşanılanları saniye saniye kaydetti.

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POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntünün ortaya çıkması üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile erkek kardeşi S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. A.Ş.'nin şikayetçi olduğu A.D. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Bursada dehşete düşüren görüntüler Otomobilden indirip saçından tutarak yerde sürükledi

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