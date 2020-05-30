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Cihan TEKER/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Kocaeli'de kaybolan zihinsel engelli Muhammet, 36 gün sonra İstanbul'da bulundu

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Kocaeli'de kaybolan zihinsel engelli Muhammet, 36 gün sonra İstanbul'da bulundu
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, 24 Nisan tarihinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Muhammet Kaplan(31), 36 gün sonra İstanbul’da bulundu.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde yaşayan ve yüzde 70 oranında zihinsel engeli bulunan Muhammet Kaplan, 24 Nisan tarihinde evinin bahçesinde bir anda gözden kayboldu. Aile üyelerinin durumu fark etmesi üzerine oğlunu cep telefonu ile arayan Hayrettin Kaplan, oğlunun aramalara cevap vermemesi üzerine durumu polise bildirdi. Daha önce de kaybolan Muhammet Kaplan, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bugün, İstanbul Aksaray’da Muhammet Kaplan’ı bir köprünün altında gören vatandaş, aileye haber verdi. Aile hemen İstanbul’a giderken, Muhammet Kaplan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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