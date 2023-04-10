Kocaeli’de iki grup arasındaki kavgada 4 yaralandı

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Olay, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan çay ocağının önünde meydana geldi. Kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada bıçaklar ve demir sopalar havada uçuştu. Kavga neticesinde 2 kişi darbedildi, 2 kişi ise bıçaklandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi adrese sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kalabalık gruplardan biri diğer grubun evinin önüne gitti.

Polis ekipleri yeni bir olay yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yakınları, polis merkezine giderek serbest bırakılmalarını istedi. Çevik kuvvet ekipleri burada geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık grup, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen’in kendileriyle konuşması neticesinde polis merkezinin önünden dağıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.