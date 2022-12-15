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Kocaeli'de feci kaza! Tanker kavşaktan geçen otomobile çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Karamürsel#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 17:51

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kavşaktan hatalı dönüş yaptığı hafif ticari araca tanker çarptı. Korkunç kazada Ayşegül Yılmaz (24) ile araçta bulunan Miray Kesici (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaranan Feyza Gökgün (20) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki hafif ticari araca yandan çarptı.

3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrulurken, hızı kesilmeyen tanker, bir süre daha ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada Ayşegül Yılmaz (24) ile araçta bulunan Miray Kesici (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaranan Feyza Gökgün (20) kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaelide feci kaza Tanker kavşaktan geçen otomobile çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Kaza anı ise yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen hafif ticari aracın; trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyalleri yanmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.

Kocaelide feci kaza Tanker kavşaktan geçen otomobile çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Tanker sürücüsü Ahmet Aydın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Karamürsel#Trafik Kazası

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