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Kocaeli'de faciaya ramak kaldı! TIR, servis aracına çarptı: 25 yaralı

#TIR#Kocaeli#Kaza

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Valiler Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan M. idaresindeki 41 CGG 471 plakalı TIR ile Ayhan Y. yönetimindeki 41 P 9821 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrildi. Kazada serviste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaelide faciaya ramak kaldı TIR, servis aracına çarptı: 25 yaralı


“AMBULANSLARIN BİRİ GİTTİ BİRİ GELDİ”

Kaza anını gördüğünü ve hemen yaralılara yardım etmeye koştuğunu söyleyen Mehmet Nergiz isimli vatandaş, “Arabamla bu tarafa gidiyordum. Bir ses duydum. Otobüsün devrildiğini gördüm. Hemen aracımı park ettim. Ondan sonra yaralılara yardım etmek için oraya gittim. 112’yi aradık bu arada. Yaralıları çıkardık arabadan. Ambulanslar geldi, yaralıları hastaneye götürdü. Yaklaşık 24 tane yaralı vardı. Ambulansların biri gitti biri geldi. Yaralıları hastaneye kaldırdılar. Otobüsün altında bir kişi kalmıştı. Onu da forklift yardımıyla otobüsü kaldırarak yaralıyı aldık altından. Jandarma, ambulans, itfaiye hepsi buradaydı. Biz de yardımcı olduk. Allah’a şükürler olsun can kaybı olmadığını söylediler. İnşallah hiçbirine bir şey olmaz” dedi.

Kocaelide faciaya ramak kaldı TIR, servis aracına çarptı: 25 yaralı


KAZANI ANI KAMERADA

Öte yandan 25 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde TIR ve otobüsün çarpıştığı anlar yer alıyor.

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#TIR#Kocaeli#Kaza

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