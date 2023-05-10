Kocaeli'de denizde gemi çalışanı Bestami Gökkan'ın cansız bedenine ulaşıldı

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Olay, dün akşam saatlerinde, Tavşancıl Mahallesi'ndeki deniz kıyısında meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı. Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bestami Gökkan olduğu belirlenen ceset, savcının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan incelemelerin ardından Gökkan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edilerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. (DHA)