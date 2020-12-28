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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Kocaeli’de ahşap ev ile ahır, alev alev yandı...

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Kocaeli’de ahşap ev ile ahır, alev alev yandı...
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı ahşap ev ile yanında bulunan ahır, itfaiye ekiplerinin 4 saatte söndürdüğü yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölcük'ün Selimiye Mahallesi’nde, Muhammet B.’ye ait 2 katlı ahşap evde saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin yanında bulunan ve boş olan ahıra da sıçradı. Evdekiler hemen dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine bölgeye Gölcük, Başiskele ve İzmit’ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ev ve ahır, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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