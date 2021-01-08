Kobani iddianamesi kabul edildi; Demirtaş’a 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun Kobani olaylarına ilişkin hazırladığı iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 27’si tutuklu, 6’sı adli kontrollü olmak üzere toplam 108 şüpheli yer aldı. Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da içlerinde bulunduğu şüphelilere, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ ile ‘azmettirme’ de dahil 28 suçlama yöneltildi.

MYK’DA ÖRGÜT TALİMATI

İddianamede, “Sokak eylemleri zayıf görüldüğünden şiddetlendirilmesi amacıyla HDP MYK toplantısına terör örgütünün KCK Türkiye sözcüleri de katıldı. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket edildi” denildi. Eylemlerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla HDP MYK’sı, HDP yetkilileri, DBP, DTK HDK eşbaşkanları ve yöneticilerinin terör örgütü ile görüşme yaptıktan sonra çağrı ve açıklamalar yaptıkları da savunuldu. Dosyadaki gizli tanık Mahir de örgütün talimatıyla KCK Türkiye sözcülüğünün Demirtaş ile görüşerek, halkın Kobani’ye sahip çıkması yönünde çağrı yapmasını istediğini iddia etti. Yapılan çağrıların ardından 32 ilde şiddet-terör eylemlerinin gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, “Açıklamalar bir bütün olarak ele alındığında HDP’nin ve içinde siyaset yapanların terör örgütünün güdümünde faaliyet gösterdikleri, şiddet eylemlerinin terör örgütü talimatları sonrası gerçekleştirildiği anlaşılmıştır” denildi.

KOBANİ GÖRÜŞMESİ

İddianamede tanık olarak yer alan Kerem Gökalp, Kobani olaylarının örgüt üst yönetimi tarafından hazırlandığını belirterek, “Örgüt halkı sokağa çıkarmak adına Selahattin Demirtaş’a talimat verdi. DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek ile Selahattin Demirtaş Kobani’ye gitti” dedi.