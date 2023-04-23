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'Koalisyonlar seçmene yarar'

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Mansur Yavaş#İYİ Parti
Koalisyonlar seçmene yarar
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

Partisiyle bayram kahvaltısına katılan İYİ Parti Lideri Akşener, Millet İttifakı’nın da bir nevi koalisyon olduğunu belirterek, “Koalisyon hükümetleri son derece faydalıdır, seçmenin işine yarar” dedi.

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Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte partisinin Ankara İl Başkanlığı’nca düzenlediği kahvaltıya katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özetle şunları söyledi: “Ben başbakan olmayı hedef seçtim, İYİ Parti’nin iktidar olması için seçtim.Biz koalisyon hükümetlerini bilenleriz. Bu da bir nevi koalisyondur. Koalisyon hükümetleri son derece faydalıdır. Koalisyon hükümetlerinde birbirine saygı duyma hali, partilerin ‘Her şey benim dediğim gibi olacak’ demekten vazgeçmesi ve vatandaşın ana taleplerinin üzerinde uzlaşılması, seçmenin işine yarar. Ama oralardaki bakanlık paylaşımları da aldığınız oya göredir. İşin esası 15 Mayıs sabahı başlayacak.”

RAYINDAN ÇIKMIŞ

Akşener, kamu binalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının asılmasına da şöyle tepki gösterdi:

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“AFAD’ı kurmuşlar, içinde insan yok, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nü kaldırmışlar. Çünkü ‘Devlet eşittir benim’ diyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Nasıl olur, milletin vergileriyle kurulmuş devletin kamu binaları üzerinde cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Bey’in resmi olur? Onun propagandası olur? Rayından çıkmış bu ülke.”

 

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