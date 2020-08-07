Klima patladı, ev bu hale geldi

Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'ndeki Bedia Ekici'nin evinde, önceki gün çalışır haldeki klima henüz bilinmeyen nedenle patladı. Ekici, can havliyle dışarı kaçarken, patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

'PATLAMADAN ÖNCE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMIŞTI'

Ev sahibi Bedia Ekici, patlamadan kısa süre önce çocuklarının dışarı çıktığını anlatarak, "Mutfağa giderken patlama sesi geldi. Sesin geldiği yere baktım, alevler var. Kayınbabamı çağırmak için dama kaçtım. O esnada duman her yeri sarmıştı. Sular da kesikti, bir şey yapamadık. İtfaiye gelip yangını söndürdü. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Kimsem çalışmıyor. Yedi çocuğum var. Bir kaşığım bile kalmadı. Sokakta kaldım. Gideceğim yerim yok. Kira verecek param yok. Yardım bekliyorum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.