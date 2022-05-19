Klavye altından zehir pazarlığı: Uyuşturucu tacirleri gençleri hedef aldı!

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Kanal D Haber'den Elif Yavuz'un haberine göre, Kağıthane'de internet kafede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri, internet kafe ve çevresini incelemeye aldı. Saniye saniye güvenlik kameralarını takip eden polisler bilgisayar klavyelerinin altına gizlenerek gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretini tespit ederek suçluları gözaltına aldı.

KAFE MÜHÜRLENDİ

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlenen kafe çalışanlar tarafından mührü sökülerek tekrardan çalıştırılmaya başlandı. Zehir tacirlerinin merkez üssü olan İnternet kafe çalışanları ise uyuşturucu ticaretinden haberleri olmadığını iddia etti. Öte yandan uyuşturucu tacirleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.