KKTC’ye acil durum pandemi hastanesi

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, ekonomik ilişkiler ve koronavirüs salgınıyla mücadele konuları ele alındı. KKTC Başbakanı Tatar, görüşmede 100 yataklı bir pandemi hastanesinin yapılması konusunu da görüştüklerini söyleyerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için talimat vermiştir.” dedi. Ziyareti sırasında Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş meseleleriyle ilgili de birçok verimli görüşme yaptığını vurgulayan Tatar, “Bir kez daha Türkiye’nin KKTC’ye, Doğu Akdeniz’deki bu gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük. Türkiye, her zaman KKTC’ye desteklerini sürdürecek.” diye ekledi. Önceki akşam Tatar’ın Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede de 2020 yılı içerisinde KKTC’de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılmasının konuşulduğu belirtildi.