KKTC’de yeni kabine açıklandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kabine bir kez daha değişti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kabinedeki bazı bakanları değiştirerek yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. Üstel başkanlığındaki kabinenin hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) kanadındaki 8 bakandan 4’ü değişirken, bir bakanın da görevi değişti. Böylece İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.



Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022’de kurulmuştu. Maliye Bakanı Sunat Atun 27 Temmuz 2022’de istifa etmiş ve yerine Alişan Şan atanmıştı.

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KABİNENİN SON HALİ

KKTC’de Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sadık Gardiyanoğlu oldu.