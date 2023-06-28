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KKTC’de ‘pes’ dedirten olay: Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı

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#KKTC#Halil Akbıçak#Kaçak Et
KKTC’de ‘pes’ dedirten olay: Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

KKTC polisi, bir ihbar üzerine Lefkoşa’da Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın işyerine baskın düzenledi, yaklaşık bir ton ağırlığında kaçak sığır ve kuzu eti ele geçirildi.

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Veterinerlik Dairesi’nin incelemesi sonucunda etler üzerindeki mührün sahte olduğu belirlendi. Akbıçak ve kaçak etleri satın aldığı Ali Üzüm önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sürekli kaçak etten şikayet eden demeçler veren Akbıçak’ın kaçak etten tutuklanması KKTC medyasında geniş yer aldı.

SAHTE MÜHÜR YÖNTEMİ

KKTC’de özellikle Kıbrıs Rum yönetiminden kaçak et getiriliyor. Nerede ve nasıl kesim yapıldığı, hangi koşullar altında saklandığı bilinmeyen sağlıksız etler, farklı yollarla tüketiciye ulaşıyor. Bu yollardan biri de etlerin üzerinde olması gereken KKTC Veterinerlik Dairesi’nin mührünün sahte olması.          

 

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#KKTC#Halil Akbıçak#Kaçak Et

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