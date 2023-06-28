KKTC’de ‘pes’ dedirten olay: Kasaplar Birliği Başkanı kaçak etten tutuklandı

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Veterinerlik Dairesi’nin incelemesi sonucunda etler üzerindeki mührün sahte olduğu belirlendi. Akbıçak ve kaçak etleri satın aldığı Ali Üzüm önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sürekli kaçak etten şikayet eden demeçler veren Akbıçak’ın kaçak etten tutuklanması KKTC medyasında geniş yer aldı.

SAHTE MÜHÜR YÖNTEMİ

KKTC’de özellikle Kıbrıs Rum yönetiminden kaçak et getiriliyor. Nerede ve nasıl kesim yapıldığı, hangi koşullar altında saklandığı bilinmeyen sağlıksız etler, farklı yollarla tüketiciye ulaşıyor. Bu yollardan biri de etlerin üzerinde olması gereken KKTC Veterinerlik Dairesi’nin mührünün sahte olması.