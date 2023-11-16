KKTC’de 40 yaş coşkusu

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KKTC’deki kutlamalara Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz başkent Lefkoşa’daki geçit töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin 100, KKTC’nin ise 40’ıncı kuruluş yıldönümünü aynı anda kutluyoruz. Türkiye Yüzyılı, KKTC’nin de yüzyılı olacaktır. Kıbrıs’ta tek çözüm Kıbrıs Türkleri’nin eşit egemenliği tescil edilerek iki devletli işbirliğidir. KKTC yüzyılını inşa ederken, Kıbrıs Türkleri’nin dünyada hak ettiği yeri almasına gayret edeceğiz” dedi.

KIBRISLILAR GAZZE’Yİ BİLİR

Gazze’de yaşanan katliamı Kıbrıs Türk halkının çok iyi bildiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu nedenle Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Tatar, KKTC’nin bağımsız devlet olarak tanınması için BM kürsüsünden dünyaya iki defa seslenen ve Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliği sağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.





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Törenlere katılan Yeni Azerbaycan Partisi heyetine ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’e teşekkür eden Tatar, Bakü’den KKTC’nin tanınması yönünde yeni adımlar beklediğini kaydetti. Törenlere, TBMM temsilcisi Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasında “3 devlet bir millet” sloganıyla işbirliği protokolü imzaladı.

DEV BAYRAKLI KORTEJ

Kutlamada 100’er metrelik Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan gençler cumhuriyet korteji yürüyüşü yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin 2 savaş gemisi ve bir denizaltısı Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açıldı. Türk Yıldızları uçakları da Girne’de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ERDOĞAN: KKTC’Yİ TANIYIN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erin Tatar’a gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs Türk halkının her türlü zorluğa rağmen kurduğu devletten vazgeçmesini kimsenin beklememesi gerektiğinı söyledi: “BM Genel Kurulu’nda son iki yıldır yaptığım hitaplarda da vurguladığım üzere uluslararası toplum bu gerçeği kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmalıdır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınarak eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi Kıbrıs meselesine Ada’daki gerçekler ışığında bir çözüm bulunmasının anahtarı olacaktır. Keza, Doğu Akdeniz’in barış, refah, ve istikrarın egemen olduğu bir coğrafyaya dönüşebilmesi, ancak tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesiyle gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında, Türkiye’nin daima KKTC’nin yanında olacağını da vurguladı.