KKTC Meclis Başkanı Töre: Türk ordusunun adadan çıkmasını asla kabul etmeyiz

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Konferans Salonunda gerçekleşen törende konuşan KKTC Meclis Başkanı Töre, milli bir Cumhuriyet’in sahibi olduklarını belirterek, “Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi diyor ki, ‘Olmaz’ Avrupa Birliği ‘olmaz’ diyor, Amerika ‘olmaz’ diyor. Ben de diyorum ki Kuzey Kıbrıs'ın topraklarını ve devletini bize ne Amerika hediye etti ne Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi üyeleri ne Avrupa Birliği devletleri. O aziz şehitler hediye etti, o kahraman gaziler hediye etti. Hiçbirinizin hakkı yoktur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkmasına asla seyirci kalamayacaklarını ifade eden Töre, “Türk ordusunun adadan çıkmasını asla kabul etmeyiz. Doğu Akdeniz'de Türk ordusunun ve Türkiye'nin geri çekilmesini asla kabul etmeyiz. Tarihi yeniden tekerrür etmeyecek. 1878’in akıbetini veya tekrarını asla görmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Türk ordusunun adadan çıkmasını isteyen bazı kesimlerin olduğuna dikkat çeken Meclis Başkanı Töre, “Bazı içimizdeki zavallılar, milletvekili de var gazeteci de var işadamı da var. Onlar da barış derneği kuruyorlar barış istiyoruz diyorlar. Nasıl bir barış istiyorsunuz soruyorum? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir şey olacak mı ‘hayır olmaz, 2 devlet olmaz’. Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek mi? Hayır çağ değişti garantörlüğünde bu kadar sıkı sıkı sarılmaya gerek yok diyorlar. Peki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerleşim birimleri toprakları ne olacak? E vermezsek barış olmaz. Rum, Yunan bize ne verecek soruyorum? Uluslararası iş statümüzü tanıyacaklarmış. Kıbrıs'ta da Türkler var 1959-60 Zürih ve Londra anlaşmalarında zaten bunlar vardı. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortağıydı statümüz orada zaten var” şeklinde konuştu.

Bu söylenilenlere inanmanın şehit ve gazilere ihanet sayılacağını kaydeden Töre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kimse bize buyurun bağımsızlık sizin olsun, hakkınızdır, buyurun özgürlük sizin olsun diyen yok. Bunları elimizden almaya çalışıyorlar. O içimizdeki gafiller ne diyorlar, ‘Efendim dünya böyle istiyor Avrupa böyle istiyor Birleşmiş Milletler böyle istiyor’ bana ne. Bunlar benim milletimin şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaksa ben onu elimin tersiyle iterim asla kabul etmem. Eğer Birleşmiş Milletlere Avrupa Birliği'ne kalmış olsaydı, 20 Temmuz mutlu barış harekatı gerçekleşmezdi. Eğer Birleşmiş Milletlere kalmış olsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilemezdi. Öyleyse bizim sorumluluğumuz kendi milletimize kendi şehitlerimize, gazilerimize karşı sorumluluğumuzu bizden sonraki nesillere borcumuz var. Özgürlüğü istiklali sapa sağlam devretmemiz gerekir. Bundan dolayı da dikkatli olacağız.”

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Türk milleti olarak şimdiye kadar kimseyi aldatmadıklarını da dile getiren Töre, “Ama bizi bu Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri, Amerika'sı, Birleşmiş Milletleri başka başka ülkeler çok aldattılar. Ben de diyorum ki, aldanmak yok, aldanma olmayacak. Milli hedefimize, milli ülkelerimize yürümeye devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi, o Birleşmiş Milletleri için ‘Dünya beşten büyüktür’. Son 2 yıldır üst üste Cumhur reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyınız, zulümden vazgeçiniz. Bu çağrıyı yaptık. Türk devletleri teşkilatına da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasal ismiyle gözlemci üye oldu. Sonrasında Gazze olayı çıktı. Çok ibretlik bir olay. Dünya yeniden şekillenecek. Birleşmiş Milletler bu şekilde devam edemez. Avrupa Birliği denen medeniyet işte budur. Bir kere daha ortaya çıktı. Onun için ben diyorum ki bizim için en büyük kimdir, Kıbrıs Türk halkı için en büyük Türkiye'dir, Türk ordusudur. Bunlardan asla vazgeçmeyiz” diye konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de konuşmasında, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak insanı merkeze alan değişime açık, ortak aklı önceleyen bir üniversite modeli olmayı hedeflemekteyiz. Kuruluşundan bu yana 8 farklı yerleşkede bir enstitü, 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ile devam etmekte. Bunların yanı sıra her biri belirli ve özellikli alanlara yerleştirilmiş 10 araştırma ve uygulama merkezimiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı ve Rektör Bentli tarafından Meclis Başkanı Töre’ye hediye takdimi gerçekleşti.