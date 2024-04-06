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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Aliyev'e "Dostluk Grubu" teşekkürü

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#Ersin Tatar#KKTC#Azerbaycan
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Aliyeve Dostluk Grubu teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 19:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan Kıbrıs Dostluk Grubu kurulması kararı nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan KKTC ile parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi için KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu kurulması kararı nedeniyle Aliyev'e teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Aliyev, Kıbrıs Dostluk Grubu’nun Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

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#Ersin Tatar#KKTC#Azerbaycan

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