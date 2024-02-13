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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Geleceğe birlikte yürüyoruz

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#KKTC#Ersin Tatar#Kahramanmaraş
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Geleceğe birlikte yürüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü kutlamalarına katıldı.

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Tatar, törendeki konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların olduğunu, bunun da kendilerini kenetlediğini anlatarak özetle şunları söyledi: “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ve şimdi de esasında büyük Türk dünyası ile büyük bir gayret ve gerçekten kahramanlık duygusuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmeye çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bağımsızlık bizim karakterimizdir. Türkiye Yüzyılı’nda Doğu Akdeniz’de büyük milletimizin ulusal ve milli çıkarları bakımından birlikte geleceğe yürümenin mutluluğu içerisindeyiz.”

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#KKTC#Ersin Tatar#Kahramanmaraş

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