KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Geleceğe birlikte yürüyoruz

Haberin Devamı

Tatar, törendeki konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların olduğunu, bunun da kendilerini kenetlediğini anlatarak özetle şunları söyledi: “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ve şimdi de esasında büyük Türk dünyası ile büyük bir gayret ve gerçekten kahramanlık duygusuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmeye çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bağımsızlık bizim karakterimizdir. Türkiye Yüzyılı’nda Doğu Akdeniz’de büyük milletimizin ulusal ve milli çıkarları bakımından birlikte geleceğe yürümenin mutluluğu içerisindeyiz.”