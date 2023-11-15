KKTC 40 yaşında

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Osmanlı Padişahı 2’nci Selim’in 1571’de Venedikliler’den fethetmesiyle Türk yurdu haline gelen Kıbrıs’ta ilk devlet denemesi 1960’da Rumlarla ortak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. 3 yıl süren ortaklık Rumların kanlı saldırılarıyla son bulurken, Rum saldırılarına 11 yıl direnen ve Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla özgürlüğüne kavuşan Türkler, önce Kıbrıs Türk Otonom Yönetimi’ni kurdu.

İLK NİYET TÜRKİYE İLE BİRLEŞME

Dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’la harekâtın mimarlığını yapan Başbakan Bülent Ecevit, 1975’te Kıbrıs’a ilk geldiğinde Rauf Denktaş liderliğindeki Kıbrıs Türkleri’ne “Nasıl bir anayasal yapı istiyorsunuz?” diye sordu. Kıbrıs Türk Otonom Yönetimi Meclisi, 4 Ocak 1975 tarihli özel oturumunda, “Nihai hedefin Türkiye ile birleşme, asgari hedefin ise Rumlarla coğrafi ayrılığa dayalı çözüm şekli” olduğuna yönelik öneriyi kabul etti. Rumlarla siyasi bir çözüm gerekmesi durumunda bağımsız Türk devletinin ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Otonom Türk Yönetimi Meclisi’nin Türkiye’yle birleşme ve bütünleşme önerisi hayata geçmese de 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.

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TÜRKİYE’DEN KRİPTO MESAJ

13 Mayıs 1983’te Türklerin Rumlarla müzakereleri sürdürdüğü bir sırada, BM Rum-Yunan lobisinin yoğun girişimleriyle Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını ‘işgalci güç’ diye niteledi. Bu karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin de tetikleyicisi oldu. 1974’ten bu yana bağımsız devlet kurmak isteyen Rauf Denktaş, Türkiye’nin onayını istiyordu. 14 Kasım 1983 gecesi Türkiye’den kripto mesajla olumlu yanıt geldi. Denktaş ertesi günü 15 Kasım’da 40 sandalyeli meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş kararını ve Bağımsızlık Bildirgesi’ni oybirliğiyle onayladı tüm dünyaya ilan etti. Bu tarihi günde sınav döneminde olan okullar tatil edildi, öğrenciler, öğretmenler ve halk başkent Lefkoşa’da Meclis Binası önüne toplandı.





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DENKTAŞ VE GENÇLİK MARŞI

Meclis’in ilk devlet başkanı seçtiği Rauf Denktaş, bağımsızlık kararını coşkulu kalabalığa duyurdu ve sözlerini Gençlik Marşı’nın sözleriyle, “Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar’ diye tamamladı. Gençlik Marşı Denktaş’ın en sevdiği marştı. 2013’te vefatına öncesinde yoğun bakımda kaldığı günlerde Gençlik Marşı’nı dinliyordu. Doktorları Denktaş’ın solunum cihazına bağlı olduğu zaman parmaklarıyla marşa tempo tuttuğunu açıkladı.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Yavru vatan KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü dün 21 pare top atışıyla resmen başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın devlet televizyonu BRTK’da yaptığı konuşmanın ardından Lefkoşa’da cumhuriyet yürüyüşü yapıldı. Bugün ise resmi geçit töreni, Türk Yıldızları’nın uçuş gösterisi ve Kıbrıs Tük Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin açılışı yapılacak. Uluslararası tanınma seferberliği başlatan KKTC’nin kuruluş yıldönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de özel bir etkinlikle kutlandı.





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DEDE TORUN FEYZİOĞLU

KKTC’nin ilanıyla birlikte kabul edilen Bağımsızlık Bildirisi’ni Türkiye’den özel gönderilen dönemin ünlü hukukçusu ve siyasetçisi Prof. Turhan Feyzioğlu kaleme aldı. Dedesi gibi hukukçu olan torunu Metin Feyzioğlu günümüzde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi. Metin Fevzioğlu ile, annesinin çocuk yaşta vefat etmesi ve babasını da uzun yıllar görmemesi nedeniyle ‘baba’ dediği Turhan Feyzioğlu’nun 40 yıl sonra ortak noktası Kıbrıs oldu. KKTC’yi ilk tanıyan ülke ise anavatan Türkiye’ydi. Bangladeş de tanıdı ancak yoğun uluslararası baskılar nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.



