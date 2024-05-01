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Kızlarının hatırasına hakareti affetmediler

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#Muğla#Pınar Gültekin#Cemal Metin Avcı
Kızlarının hatırasına hakareti affetmediler
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27)  annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin, sosyal medyada vefat eden kızlarına hakaret eden, katil Cemal Metin Avcı’yı öven paylaşımlarda bulunan 23 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

“Şüpheliler gerek Pınar Gültekin’in hatırasına sövmek, gerek ise saygınlığını zedeleyecek eylemleriyle ‘ölenin hatırasına hakaret’ suçunu işlemişlerdir. Bu paylaşımlar alenen herkes tarafından erişilebilen hesaplardan yayınlanmış, milyonlarca kişi tarafından görüntülenmiştir. Şüpheliler, paylaşımlarında Pınar Gültekin’i öldüren sanık Cemal Metin Avcı’yı ve işlediği cinayet suçunu övmüştür. Şüphelilerin bu paylaşımları üzerinden etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mevcuttur. Sonuç olarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

 

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#Muğla#Pınar Gültekin#Cemal Metin Avcı

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