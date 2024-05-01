Kızlarının hatırasına hakareti affetmediler

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Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

“Şüpheliler gerek Pınar Gültekin’in hatırasına sövmek, gerek ise saygınlığını zedeleyecek eylemleriyle ‘ölenin hatırasına hakaret’ suçunu işlemişlerdir. Bu paylaşımlar alenen herkes tarafından erişilebilen hesaplardan yayınlanmış, milyonlarca kişi tarafından görüntülenmiştir. Şüpheliler, paylaşımlarında Pınar Gültekin’i öldüren sanık Cemal Metin Avcı’yı ve işlediği cinayet suçunu övmüştür. Şüphelilerin bu paylaşımları üzerinden etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mevcuttur. Sonuç olarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz.”