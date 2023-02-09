Kızları yıkılan binanın altında kalan babalar enkazı elleriyle kazıyor

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Art arda gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu illerden Malatya’dayız. Şehri depremler kadar soğuk ve kar da acımasızca vuruyor. Ancak her türlü olumsuz şarta rağmen enkazlardaki arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Hem yabancı ülke ve çevre illerden gelen ekipler hem de enkazda yakını olan vatandaşlar zamanla yarış halinde. Ekipler, Buhara Bulvarı üzerinde bulunan ve ikinci depremden sonra beton yığınına dönen 7 katlı Erseller Apartmanı’ndan termal kameralarla ısı alınca çalışmalar burada yoğunlaşıyor. Bir anne ve iki kızının enkaz altında olduğu tespit ediliyor.

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Baba Yalçın Alınak, yıkıntıların arasında eşi ve kızlarını arıyor.

HAVİN’İN SESİNİ DUYDUM

Gözü yaşlı iki baba dikkatimizi çekiyor enkazların başında. Biri Yalçın Alınak... Erseller Apartmanı’nın enkazında eşi ve iki kızı kalmış. “15 yaşındaki kızım Havin yıkıntıların arasından ‘Baba buradayız, yardım edin’ diye seslendi” diyor gözyaşları içinde ve enkazı kazıyor elleriyle. Bir yandan da anlatıyor: “İlk deprem gerçekleştikten sonra dışarı çıkmışlardı. Kendileriyle bir iki kez görüştüm. Bir sıkıntılarını olmadığını, evde sadece boya çatlağı olduğunu söylediler. Ben Bingöl’deydim o sırada. ‘Eve gireceğiz, uyuyacağız’ dediler. Girmeyin diye uyardım. Öğlen saatlerinden sonra gerçekleşen ikinci depremden sonra bir daha kendilerine ulaşamadım. İkinci deprem sonrasında bina yerle bir oldu.”

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Depremin ağır hasar verdiği noktalarından biri de eski bir yerleşim yeri olan Tevfik Temelli Caddesi. Mahallede çok sayıda, moloz yığınına dönen bina bulunuyor. Bu binalardan biri olan 5 katlı Özelif Sitesi’nde, arama kurtarma çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Sitede incelemelerde bulunan Fransız ekibin yaptıkları köpekli aramanın ardından “canlı olabilir” uyarısı üzerine çalışmalar bu noktada yoğunlaşıyor. Eşi ve 21 yaşındaki kızı enkaz altında bulanan öğretmen Nihat Usta da gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarına en önde katılıyor. Usta saat 04.17’de meydana gelen ilk depremden sonra eşi ve kızına bir daha ulaşmadığını belirterek, “İlçede görev yapıyordum. Geldiğimde bina yerle bir olmuştu. Ekiplerin yardımıyla evin bulunduğu katta bir delik açmak mümkün oldu. Oradan Melisa’nın odasına çamaşır makinesinin girdiğini görebildim. Hâlâ kendilerine ulaşamadık” diyor.

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Selahattin SÖNMEZ, Mesut Hasan BENLİ MALATYA’DAN BİLDİRİYOR

MALATYA HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -11 EN YÜKSEK -6: YAĞIŞ YOK AYAZ VAR

Malatya’da bugün yağış beklenmiyor. Bu gece en düşük sıcaklık -11, yarın en yüksek sıcaklık -6 derece olacak.

SPOR SALONUNDA YAŞAM SAVAŞI

Soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü Doğanşehir’de vatandaşlar, kapalı spor salonunda ve kurulan çadırlarda konaklamak zorunda kaldı.

İlçedeki işyerlerinin hemen tamamı kapalı durumda. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bazı vatandaşların market ve dükkânların pencerelerini kırarak ihtiyaçlarını aldıkları belirtildi. Emniyet birimleri önlemlerini arttırdı. Kanser tedavisi gören Doğan Ataman, “Evim çökünce, sadece kanser hastalarına verilen yiyeceğim de enkaz altında kaldı. Başka bir şey yemem mümkün değildi. İki gündür açım. Bu mama da sadece ilaç depolarından temin edilebiliyor. Ancak onlar da enkazda” dedi.

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65 SAAT SONRA KURTARILDI

Malatya’da yıkılan 50’nci Yıl Apartmanı’nın enkazında mahsur kalan Habil Mordeniz (42), 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Oluşturulan koridordan ambulansa alınan Habil Mordeniz, gönüllüler tarafından alkışlarla hastaneye uğurlandı.(DHA)