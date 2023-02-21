Kızının nikah gününde depremzedelerin yardımına koştu

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Servis şoförü baba İbrahim Aksaplı, "Mesleğim şoförlük. Depremin olduğu ilk günden itibaren çok üzüntülüydük. İlerleyen günlerde bir telefon geldi 'Deprem bölgesine gidebilir misin?' diye. Kızımın nikahı yakındı ancak günü tam belli değildi. Resmi izinler alındı, belediyeye de başvurulmuştu.

Dönüş tarihimiz de belli değildi. Dönüş günümüz belli olsaydı birkaç gün ertelenebilirdi. Dönüş için yola çıktığımızda kızımın nikah işlemleri başladı. Ben de eşimle irtibata geçerek telefondan canlı olarak izledim. O sıra haberim yoktu, araçtaki arkadaşlar da o anları kayda almışlar ve internet üzerinden paylaşmışlar.

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Bizler oraya Allah rızası için gittik. AFAD olsun, iş makinesi olsun, ambulans olsun Türkiye orada idi. Bizim insanımız çok cefakar, fedakar. Türkiye bir oldu ve yaraları sarmaya başladılar. Dilerim Allah'ın izni ile ülkemiz bu afetten de bir an evvel kurtulur. Dilerim oradaki binalar da bir an önce yapılarak insanlar yerleşir" dedi.