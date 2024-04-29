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Kızının cenazesini alamayan anne isyan etti

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#Edanur Gezer#Menekşe Sahil Parkı#Küçükçekmece
Kızının cenazesini alamayan anne isyan etti
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

İSTANBUL Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur Gezer, Menekşe Sahil Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Minik Edanur Gezer’in babası cezaevinde, annesi de vatansız olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmadığı gerekçesi ile 3 aydır geri gönderme merkezinde tutuluyordu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Edanur’un cenazesini birinci dereceden akrabaların olmadığı gerekçesi ile yakınlarına verilmedi. Bunun üzerine anne Nurcan Gezer, 12 günlük özel izinle Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

‘HİÇBİR ÖNLEM YOKTU’

Acılı anne Nurcan Gezer, cenazenin verilmemesine isyan ederek, “Çocuğumu ‘Bakanı yok’ deyip yanıma istedim, vermediler ama orada başkalarının çocukları vardı. Öldüğü haberi gelince ‘Yalan söylüyorsun’ dediler. Sonra gerçek olduğunu öğrenince 12 günlük belgeyi verip dışarı attılar. Güvenliğe söylemişler, ‘Kuyu burada’ diye göstermişler. Hiçbir önlem alınmamış. Sorumlular en ağır cezayı alsın” dedi. Savcılık talimatıyla Edanur Gezer’in cezaevindeki babasından DNA örneği istendi. DNA sonucun ardından cenaze aileye teslim edilecek.

 
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#Edanur Gezer#Menekşe Sahil Parkı#Küçükçekmece

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