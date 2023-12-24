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'Kızın saçına dokundu' iddiası hastaneyi karıştırdı! Doktor kanlar içinde kaldı! Detaylar ortaya çıktı: Sosyal medya hesabımdan eklemiştim, 4-5 gün sohbet ettik

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#Doktor#Taciz İddiası#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 10:42

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı ve arbede anları kameralara anbean yansırken, yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alındı. Şişli polisi tarafından gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların, doktorun hastaneye getirdikleri kız kardeşlerinin saçına dokunduğu için saldırıda bulundukları iddia edildi.

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Olay dün saat 01.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeşil alanda görevli asistan doktor Mertcan Y., hasta yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı.

ŞİŞLİ POLİSİ 2 ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Ortalığın karıştığı kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, doktora yumruk atan 2 şahıs polis noktasına götürüldü. Saldırı ve arbede anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından hastanedeki çalışanların “beyaz kod” vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, doktora saldıran M.E.Ş. (17) ve Burak Ş.yi (27) gözaltına aldı. Öte yandan aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden kırıklar oluşan doktor tedavi altına alındı.

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Kızın saçına dokundu iddiası hastaneyi karıştırdı Doktor kanlar içinde kaldı Detaylar ortaya çıktı: Sosyal medya hesabımdan eklemiştim, 4-5 gün sohbet ettik

“DOKTORUN SAÇIMA DOKUNUP BAŞIMDA BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜM”

Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kardeşleri tarafından hastaneye getirilen Betül Ş.‘nin (24) verdiği ifadede, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan’ı gördüm. Tedavin bitince tekrar eve gittim ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığında doktor Mertcan’ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sorada ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim” dediği öğrenildi.

Kızın saçına dokundu iddiası hastaneyi karıştırdı Doktor kanlar içinde kaldı Detaylar ortaya çıktı: Sosyal medya hesabımdan eklemiştim, 4-5 gün sohbet ettik

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DOKTORA YUMRUK ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şahıs, “beyaz kod yönetmeliği” gereği ifadesi alınmasına gerek olmadan emniyetteki işlemleri sonrasında savcılığa sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burak Ş. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kızın saçına dokundu iddiası hastaneyi karıştırdı Doktor kanlar içinde kaldı Detaylar ortaya çıktı: Sosyal medya hesabımdan eklemiştim, 4-5 gün sohbet ettik

Gözden KaçmasınDoktordan doktora dava... İşlemin ardından ağrılar çoğaldıDoktordan doktora dava... İşlemin ardından ağrılar çoğaldıHaberi görüntüle
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#Doktor#Taciz İddiası#Kavga

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