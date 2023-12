Doktordan doktora dava... İşlemin ardından ağrılar çoğaldı

Haberin Devamı

ALERJİ ve immünoloji uzmanı Özdemir Can Tüzer 2021 yılında geçirdiği boyun fıtığı ameliyatının ardından ağrıları yeniden başlayınca bu kez sınıf arkadaşı olan beyin cerrahı Çağrı Çıralıoğlu’na başvurdu. Çıralıoğlu klasik ameliyat yerine yeni bir tedavi olan ozon enjeksiyonu uygulamak istedi. Özdemir Can Tüzer de bu teklifi kabul etti.

Özdemir Can Tüzer’in ağrıları 13 Nisan 2023’teki işlemin ardından daha fazla arttı. Bir aylık bekleme süresinin ardından ağrıları hafiflemeyen Özdemir Can Tüzer farklı bir doktora giderek MR çektirdi. Film sonucuna göre Özdemir Can Tüzer’in vücudunun enfeksiyonla kaplı olduğu anlaşıldı. Özdemir Can Tüzer yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı.

‘AMELİYATA GEREK YOK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Özdemir Can Tüzer dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Fıtıklarım vardı. Birçok meslektaşım ameliyat önermişti ancak korkuyordum. Doktor Çağrı Çıralıoğlu bana ‘Çok kısa sürecek ve ameliyat olman gerekmeyecek’ diyerek bir tedavi önerdi. Tedavi yapıldı ancak ertesi gün ağrılarım başladı, çok şiddetliydi. Tedavi sonrası enfeksiyon oluşmuş, onu da ben fark ettim. Sıradan bir hasta olsa çoktan ölmüştü. Enfeksiyon nedeniyle 2 ay hastanede tedavi gördüm. Boyun fıtığım için de başka bir doktora ameliyat oldum.

Haberin Devamı

Çağrı sınıf arkadaşım. Buna rağmen ne hastane ziyareti ne bir ilgi görmedim. En son kendisine ‘Beni mahvettin’ dedim. Annem de perişan oldu. Eniştem doktor Çağrı’yı aramış ve benim bu hale nasıl geldiğimi sormuş. Benim için ‘Avukatı avukatımla konuşur. Elinizden geleni ardınıza koymayın’ demiş.”