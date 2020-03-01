Kızımı İstiyorum

MAİDE T., derneğin önüne kızının fotoğraflarıyla gelerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediğini belirten pankartlar açtı. Her cuma saat 16.00'da bir saatlik eylem düzenleyeceğini belirten Maide T. şunları söyledi: “Kızım 12 Kasım’dan bu yana yok. Bu derneğe folklör çalışması altında geliyordu. Kızımın beynine girip kandırmışlar. Her okul çıkışında buraya geliyordu. Ben geldim buraya baktım, üst katta odalara şifreyle giriliyordu.

LÜTFEN EVİNE DÖN

Beni tehdit ediyorlar. Ucunda ölüm de olsa çocuğumun geri gelmesi için her şeyi yapacağım. Defalarca tehdit aldım. Beni çağırdılar bir kafeye, güya yardım etme bahanesiyle. Sonunda beni tehdit ettiler, ‘Medyaya gidersen kızını göremezsin’ dediler. ‘Sizi 3 gün içinde öldürürüz’ dediler. Kızım, 4 aydır Almanya dışındasın. 2 ay daha Almanya dışında kalırsan buradaki hakların bitecek. Hiç kimse için bunu yapmaya değmez, lütfen evine dön.”

GELİN BERABER OLALIM

Çocukları terör örgütü tarafından kandırılan diğer ailelere de seslenen Maide T., “Avrupa’nın neresinde olursanız olun gelin hep beraber olalım ve çocuklarımızın arkasında duralım.” dedi.

DİYARBAKIR’DA 180’İNCİ GÜN

DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 180 gündür HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 107’ye yükseldi.

5 yıl önce kaçırılan oğlu Engin Küçükdal (20) için Adana’dan gelen Kamile Küçükdal, “8’inci sınıfa kadar okudu. Tarlaya çalışmaya gidiyorduk. Kaybolduktan sonra mahalledeki gençlerden terör örgütünün onu kaçırdığını öğrendim. 5 yıldır sesine, kokusuna hasretim. Beni görüyorsa gelsin” dedi. Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü’nde okuduğu sırada 5 yıl önce kaçırılan oğlu Yavuz (28) için eyleme katılan Sevgi Çahmar ise oğluna seslendi: “Oğlum gel devlete teslim ol.”

Dokuz ay önce Kocaeli’de bir inşaatta çalışırken ortadan kaybolan oğlu İdris (23) için Ağrı’dan gelen anne Altun Bozkurt ise “İdris, rica ediyorum gel. Baban hasta, ben hastayım. Nişanlın bekliyor. Kurban olayım gel” dedi.