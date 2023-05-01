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Kızıltepe’de akaryakıt yüklü tankerde yangın

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#Kızıltepe#Akaryakıt#Yangın
Kızıltepe’de akaryakıt yüklü tankerde yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 04:01

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, 23.00 sıralarında Mardin’in Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı’nda meydana geldi.

Edip Yıldız yönetimindeki 73 AAT 827 plakalı akaryakıt yüklü tankerin altından duman çıktığını görenler, sürücüyü uyardı. Tankeri sağa çekip durduran Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kızıltepe’de akaryakıt yüklü tankerde yangın

Sürücüsü Edip Yıldız, Irak’tan yüklediği akaryakıtı İskenderun Limanı’na götürdüğünü belirterek, "Kızıltepe’de ışıklarda durunca çevredeki vatandaşlar, 'Yangın çıkıyor' dedi. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar gelip söndürdüler. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz” dedi. 

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#Kızıltepe#Akaryakıt#Yangın

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