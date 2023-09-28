Kızılırmak’ta nüfus patladı: 7 gramlık bülbülün Afrika yolculuğu

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Samsun’un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçe sınırları içerisinde yer alan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, kanatlı ve kanatsız misafirleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kuş Cenneti’nin kalıcı listede yer alması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

75 BİN ZİYARETÇİ

Sorularımızı yanıtlayan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler de kuş türü sayısının 365’e ulaştığını belirterek şu bilgileri verdi: “Beş yıldır trafiğe kapalı bir bölge burası. Geçen yıl 65-70 bin civarında ziyaretçi vardı. Bu yıl bunu biraz daha geçebiliyoruz. 70-75 bin bandı gibi bir rakam bekliyoruz.

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Mustafa Güler

900 LEYLEK YUVASI VAR

Türkiye’de bugüne kadar listelenmiş 500 kuş türümüz var. 365 türü burada kaydedildi, burada görüldü. Bu sayıya en yakın ise Manyas. 310 civarı kuş türü bulunuyor. Arada ciddi fark var. Gediz Deltası’nda 230 civarındadır. Kış göçlerimiz yeni başladı. Kızılırmak Deltası’nın en yoğun olduğu dönem kıştır. Kuzeyden göç almaya başlıyor. En yoğun dönemleri aralık, ocak, şubat ayları. Kışın sadece ocak ayının 15’inde yapılan sayımda bir günde 180 bin ördek sayılıyor. Burdur’da 75 bin iken burada iki katından fazla. Türkiye’deki en fazla leylek yuvasının olduğu bölgelerden birisi de burası. 900 sabit yuvamız var.”

ÇOK HAREKETLİ BİR KUŞ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırmalar Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalarda, Delta’da 2002’den beri 175 türden 165 bin kuş halkalandı. Önceki gün de yedi gram ağırlığında bir söğüt bülbülü, araştırmacıların ağına takıldı. Bu söğüt bülbülü, Güney Afrika’ya göçü sırasında geçiş için duraksadığı Kızılırmak Delta’sında objektiflere poz verdi. Kendisini halkalayan ornitologlar (kuşbilimci) bülbüle ilişkin şunları aktardı: “Söğüt bülbülü göçmen bir tür. Sonbaharda Avrupa’dan Afrika’ya veya Asya’ya, yani kuzeyden güneye diyebileceğimiz bir göç hareketi var. Karadeniz kıyıları dinlenme ve beslenme noktası oluyor. Bu kuş Güney Afrika’ya kadar göçünü yapacak. Karadeniz’i de tek seferde geçebiliyor. Yaygın bir tür. İlkbahar ve sonbaharda görülüyor. Türkiye’de üremiyor. Türkiye’yi sadece göç sırasında geçiş olarak kullanıyor. Küçük ve çok hareketli bir kuş.”

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TÜRKİYE’DEKİ 500’ÜNCÜ TÜR

‘Güneyli yakut renkli arı kuşu’, üç ay önce Türkiye’deki 500’üncü tür oldu. Bizim 365’inci türümüz. Afrika’dan hiç çıkmamış. Avrupa’da ve Türkiye’de hiç kaydı yok. Uganda, en son Afrika’daki bölgesi olarak biliniyor ve bizim deltamızda görüldü.

6 BİN MANDA VAR

Deltada 6 bin de manda bulunuyor. Yani, Kızılırmak aynı zamanda bir manda cenneti.