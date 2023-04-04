Kızılderililerden Trabzon’a süper meyve

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Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıkta ilk çalışmalar 2020’de başladı. “Doku Kültürü Laboratuvarı” kuruldu. Orman mühendislerinin yanı sıra biyolog ve biyomühendisler de burada görevlendirildi. Personele 4 ay boyunca özel eğitimler verildi. Ardından da laboratuvar ortamında bitkilerin hücrelerinden yeni doku üretimi başladı. Geleneksel yöntemlerle kolay üremeyen bitkilerin çoğaltılması, hastalık etmenlerinden arınmış bitki elde edilmesi hedefleniyordu.



BÖLGE İKLİMİNE UYGUN



Laboratuvarda doğal şartlarda üretimi zor olan fidanlara öncelik verildi. Üretimde ilk sıraya ise “aronya” yerleşti. Bölge iklimine uyumlu olan ve yörede çok ilgi gören aronya kansere karşı önleyici etkisiyle öne çıkıyor. Yüzyıllar boyunca hastalıklara karşı koruyucu bir orman meyvesi olarak görülmüş. Kızılderililer hem soğuk algınlığı hem de diğer rahatsızlıklar için önce aronyaya başvurmuş. Şimdi Trabzon’un Of ilçesindeki bu laboratuvarda Kızılderililerin favori meyvesinin binlerce fidanı çok özel şartlarda üretiliyor. Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz Hürriyet’e yaptığı açıklamada bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda üretim ve geliştirme faaliyetlerine devam ettiklerini, teknolojinin bütün imkânlarından da faydalandıklarını belirterek Aronya’nın bölgede çok ilgi gördüğünü, bu konudaki çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.