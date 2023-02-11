Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları

Güncelleme Tarihi:
Beslenme noktalarının tüm illerdeki dağılımını Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden depremzedelerin takip edebileceği belirtildi.
İl il yemek dağıtım noktaları şöyle;
Adana Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı (Çukurova): Çukurova – Dermancan Hastanesi Yanı
Adıyaman Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı (Merkez): Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Prk
Mobil Mutfak (Merkez): Merkez-Perre Mesleki ve Teknik Lisesi İçi
Sahra Mutfak (Merkez): Esentepe, 02040 Adıyaman Merkez
İkram Aracı (Gölbaşı): Cumh. Mah. İbni Sina Mesleki ve Tkn. Andl. Lisesi Gölbaşı
Mobil Fırın (Besni): Dumlupınar Ortaokulu Yanı
İkram Aracı (Merkez): Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144
Gaziantep Dağıtım Noktaları:
Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi
Sahra Mutfak (Şehitkamil): Ali Yerli Kaya Anadolu Lisesi içi
İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Yüksek Bina
İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Opet Enkaz1
Sahra Mutfak (Şehitkamil): Onatkutlar Mah. Belediye Gıda Bankasının Altı
Sahra Mutfak (Şahinbey): Mavi Kent Toplu Konutları Bahçesi
Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Çatılı Pazar Yeri Altı No:1 ve 3
Sahra Mutfak (Nurdağı): Kurudere İlköğretim Okulu Bahçesi
İkram Aracı (Nurdağı):Nurdağı Hastanesi Önü
Sahra Mutfak (Nurdağı):Esenyurt Taziye Evi Yanı
Sahra Mutfak(Nurdağı):Arsan Mahallesi
Binek Araç(Şahinbey):Kriz Masası
Sahra Mutfak(İslahiye):Otogar içi
İkram Aracı(İslahiye):Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu Önü
İkram Aracı(İslahiye):İslahiye Şehitlik Mezarlığı
Sahra Mutfak(İslahiye):İslahiye – Opet Parkı İçi
Sahra Mutfak(İslahiye):İslahiye – Emniyet Müdürlüğü Yanı
İkram Aracı(İslahiye):İslahiye Demokrasi Meydanı
İkram Aracı(Şehitkamil): Gaziantep Spor Hasan Doğan Tesisleri
Binek Araç(Şehitkamil): Enkaz Alanı
Diyarbakır Dağıtım Noktaları:
Aşevi(Sur) Dicle Üniversitesi Akaryakıt İstasyonun Arkası
İkram Aracı(Kayapınar): Dicle Üniversitesi İçi
Hatay Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı(İskenderun) Üniversite Girişi Camii Yanı
Mobil Mutfak(Antakya): Rönesans Rezidansın Alt Sokağı
Mobil Mutfak(Antakya): Özel Harekat Şube Müdürlüğü Önü
İkram Aracı(İskenderun): Mustafa Kemal Mahallesi
Mobil Mutfak(İskenderun): Maydanoz Kafe Önü
Aşevi(İskenderun): Kızılay İskenderun Şube Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı no:6 İskenderun
Mobil Mutfak(Kırıkhan): Ceylanlı Köyü
İkram Aracı(Kırıkhan): 1.Tabur Komutanlığı
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Millet Parkı
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Tic. Ve San Odası Anadolu Lisesi
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
İkram Aracı(İskenderun):İskenderun Devlet Hastanesi (Yeni Hastane)
Dağıtım Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Kaymakamlık
Mobil Mutfak(İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı
İkram Aracı(Hassa): Kapalı Spor Salonu
Mobil Mutfak(Hassa): Hassa Stadyum Yanı
Mobil Mutfak(Antakya):Vali Göbeğinde
Mobil Mutfak(Antakya):Vali Göbeği Parkı Yol Kenarı
İkram Aracı(Antakya):600 Küme Evleri
İkram Aracı(Antakya):Serinyol-Orman Bölge Müd.
Mobil Mutfak(Antakya):İl Jandarma Komutanlığı İçerisinde
İkram Aracı(Antakya): Ekinci Mahallesi
Sahra Mutfak(Antakya): Üniversite Yemekhanesi kullanılıyor
İkram Aracı(Antakya) Antakya Şehir Hastanesi Önü
İkram Aracı(Antakya): Hatice Ana Camii
Kahramanmaraş Dağıtım Noktaları:
Mobil Mutfak(Onikişubat): Yaşar Pastanesinin Yanı/Merkez
İkram Aracı(Pazarcık): Türkoğlu Merkez-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük.
Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük.
İkram Aracı(Pazarcık): İmam Hatip Ortaokulu Önü
Sahra Mutfak(Pazarcık):İtfaiye Garaj İçinde
İkram Aracı(Pazarcık):Belediye Pazar Yeri
İkram Aracı(Pazarcık):Atatürk Parkı
İkram Aracı(Pazarcık):Stadyum Çadırkent
İkram Aracı(Pazarcık):Pazarcık Kaymakamlığı
İkram Aracı(Pazarcık):Pazarcık Hastane Önü
Binek Araç(Pazarcık):Pazarcık
Dağıtım Aracı(Onikişubat): Türkoğlu Kaymakamlığı Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Kipaş Eğitim Kurumu Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Geçici Barınma Merkezi
İkram Aracı(Onikişubat): Büyükşehir Belediye Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Onikişubat Stadyumu
İkram Aracı(Onikişubat): Oniki Şubat Aşevi
Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez
İkram Aracı(Pazarcık):Maraş Pazarcık Turuncu Köyü
İkram Aracı(Onikişubat):Kahramanmaraş Şube Önü
İkram Aracı(Onikişubat):Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü
Mobil Fırın(Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yanı
İkram Aracı (Dulkadiroğulları):Gezici olarak dağıtım yapılıyor
Mobil Mutfak(Elbistan):Emniyet Önü
İkram Aracı (Ekinözü): Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Önü
İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Vali Saim Çotuk Spor Salonu)
Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları)Geçici Sığınma Merkez İçi
İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi
Mobil Mutfak(Pazarcık): Cumhuriyet Ortaokulu
Mobil Mutfak(Onikişubat): Belediye Yanı
Mobil Mutfak(Onikişubat): Kapalı Spor Salonu
İkram Aracı(Onikişubat): 12 Şubat Stadyumu
Mobil Mutfak(Onikişubat): Ayşe Gümüşer İlköğretim Okulu
Kilis Dağıtım Noktaları:
Binek Araç(Merkez): Bozkaya Köyü
Malatya Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı(Yeşilyurt): Yıldız Büfe
Sahra Mutfak(Yeşilyurt): İnönü Üniversitesi İçi
Mobil Mutfak(Yeşilyurt):Motaş Garaj Önü
İkram Aracı(Yeşilyurt):Sidelya Park Düğün Salonu
Sahra Mutfak(Yeşilyurt):Otogar Arkası Mutaş Trambüs İletmesi İçi
İkram Aracı(Yeşilyurt):Merkez- Büyükşehir Belediyesi Önü
İkram Aracı(Battalgazi): Akıncı Yurdu
İkram Aracı(Battalgazi): Valilik Yanı Yaşlılar Parkı
İkram Aracı(Battalgazi): Belediye Başkanlığı Önü
İkram Aracı(Battalgazi): Battalgazi Hastanesi Önü
Osmaniye Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi
İkram Aracı(Bahçe): Osmaniye Bahçe-Spor Salonu
Mobil Mutfak(Merkez): Cumartesi Pazarı İçi
İkram Aracı(Merkez): Amazon Soğuk Hava Deposu Önü
Mobil Mutfak(Merkez):Masal Parkı
Sahra Mutfak(Merkez):Masal Parkı içi
İkram Aracı(Merkez):Masal Park
İkram Aracı(Düziçi):Sosyal ve Dayanışma Vakfı Önü
Şanlıurfa Dağıtım Noktaları:
Binek Araç(Karaköprü): Kriz Masası
İkram Aracı(Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü
Adana Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı (Çukurova): Çukurova-Dermancan Hastanesi Yanı