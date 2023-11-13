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Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürdüler

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#Cinayet#Ağrı#Ağrı Haberleri
Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürdüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 17:47

Ağrı'da Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı.

Kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürdüler

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Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

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#Cinayet#Ağrı#Ağrı Haberleri

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