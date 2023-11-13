Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı! 'Sen benim namusuma göz mü diktin' deyip kurşun yağdırdı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker’i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak (35) ile buluştuğunu görünce çılgına döndü.

İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elindeki pompalı tüfekle ortaya çıktı. Eşine “Sen benim namusuma göz mü diktin” diye bağıran Emin Ülker, eşinin “Yapma, etme” çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. Emin Ülker’in bugün cinayet ve intiharıyla sonuçlanan olaydan uzun süre önce sosyal medyadan “Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç” şeklinde paylaşım yaptığı, Emin Ülker'in 30 Eylül'de yaptığı bu paylaşımı daha sonrasında ise sildiği ortaya çıktı.

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Ağır yaralanan Özlem Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakileri tarafından koruma altına alınan 2 ve 6 yaşındaki iki çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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