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Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı! 'Sen benim namusuma göz mü diktin' deyip kurşun yağdırdı

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#Denizli#Cinayet#Denizli Haberleri
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Sen benim namusuma göz mü diktin deyip kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 17:28

Denizli’de kendisini aldattığından şüphelendiği karısını takip eden Emin Ülker isimli koca, çocuklarının gözü önünde karısı ve erkek arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. Karısını ağır yaralayıp arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden kocanın çocuklarına mahalleli sahip çıktı. Öte yandan Emin Ülker'in olaydan uzun süre önce sosyal medyada "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç" yazılı mesaj paylaştığı öğrenildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker’i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak (35) ile buluştuğunu görünce çılgına döndü.

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Sen benim namusuma göz mü diktin deyip kurşun yağdırdı

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İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elindeki pompalı tüfekle ortaya çıktı. Eşine “Sen benim namusuma göz mü diktin” diye bağıran Emin Ülker, eşinin “Yapma, etme” çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Sen benim namusuma göz mü diktin deyip kurşun yağdırdı

GÜNLER ÖNCESİNDEN MESAJ PAYLAŞMIŞ

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. Emin Ülker’in bugün cinayet ve intiharıyla sonuçlanan olaydan uzun süre önce sosyal medyadan “Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç” şeklinde paylaşım yaptığı, Emin Ülker'in 30 Eylül'de yaptığı bu paylaşımı daha sonrasında ise sildiği ortaya çıktı.

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Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Sen benim namusuma göz mü diktin deyip kurşun yağdırdı

Ağır yaralanan Özlem Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakileri tarafından koruma altına alınan 2 ve 6 yaşındaki iki çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Sen benim namusuma göz mü diktin deyip kurşun yağdırdı

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Sen benim namusuma göz mü diktin deyip kurşun yağdırdı

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#Denizli#Cinayet#Denizli Haberleri

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