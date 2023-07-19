Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan üvey babaya 15 yıl hapis

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Karşıyaka’da özel bir kolejde okuyan Ş.İ., geçen yıl 8 Eylül’de okuldaki rehber öğretmenine annesinin dini nikahlı eşi Y.B.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine, anne şikayetçi oldu. Çocuk İzlem Merkezi’nde ifade veren Ş.İ., salonda uyuduğu sırada Y.B. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Gözaltına alınan Y.B. ise üzerine atılı suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede savcı, sanık hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 24 yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Y.B., yargılama sürecinde de üzerine atılı suçlamaları reddederken, anne ve mağdur çocuk şikayetlerini yineledi. Sanığın yargılanmasına geçen pazartesi günü devam edildi. Duruşmada söz verilen anne S.Ç., “Kızımın doğum gününde böyle bir olay yaşanmıştır. Ben her gün her saniye acı çekiyorum. Bir daha kızımın doğum gününü kutlayamayacağız" dedi. Beraatini talep eden tutuklu sanık ise “Olay nedeni ile de sevdiğim kadını kaybettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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‘KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ’

Savunmaların ardından karar açıklandı. Davanın ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan açıldığını belirten heyet, sanığın eylemlerinin ‘çocuğun cinsel istismarı’ kapsamında olduğuna kanaat getirdi. Bu sebepten heyet sanığı ‘18 yaşından küçük çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırırken, üvey babası olduğu ve mağdur çocuğa bakım gözetim yükümlülüğü bulunduğundan cezayı 15 yıl hapis olarak değiştirdi. Heyet kararında indirim de uygulamadı.

Mağdur çocuk ve annesinin vekili Avukat Ali Balcı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Balcı, “Dosya kapsamında bulunan mevcut deliller ışığında üvey babanın 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği sabittir ancak buna rağmen, heyet çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurup eksik ceza tayininde bulundu. Verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz ve kararı istinaf edeceğiz" dedi.