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Kız arkadaşının parmaklarını kesti: Cani sevgili

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#Afganistan#Tacikistan#Satır
Kız arkadaşının parmaklarını kesti: Cani sevgili
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Afganistan uyruklu Naimi N., sevgilisi Tacikistan uyruklu Feride R.’nin el parmaklarını satırla kesti. Kaçan şüpheli ve babası, gözaltına alındı.

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Bilecik’te önceki gün, aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Naimi N. evde bulunan satırı alarak kadının 5 el parmağını kesti. Feride R.’nin feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, Feride R., hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan Naimi N., polis ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları başka bir evde yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlunun başka bir şehirde ikametlerinin görüldüğü ve Bilecik’te hiçbir kayıtlarının olmadığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.   

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#Afganistan#Tacikistan#Satır

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