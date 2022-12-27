Kız arkadaşı yakalattı

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Bağdat Caddesi’nde önceki gün hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu. Yusuf Aktaş’a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, olay yerinden kaçtı. Yusuf Aktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

112’YE İHBAR GELDİ

Polis, sürücünün kimliğini belirlemeye çalışırken, emniyete “34ND0395 plakalı araçla avukat olan A.E.’nin bir yayaya çarpıp kaçtığı” ihbarı geldi. Bunun üzerine polis ekipleri A.E.’yi gözaltına aldı. A.E., alınan ilk ifadesinde olayı inkar etti. Olaydan sonra 112’ye ihbarda bulunanın A.E.’nin kız arkadaşı E.D. olduğu anlaşıldı. E.D. ifadesinde; “Olay sırasında aracın ön koltuğunda oturuyordum. Aracı erkek arkadaşım A.E. kullanıyordu. Yayaya çarptı ve kaçtı. Bizi de ihbarda bulunmayalım diye tehdit etti. Ben de 112’yi arayarak ihbarda bulundum” dedi.