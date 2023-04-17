Kıyılara su seviyesi planı şart

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Küresel ısınma; iklim değişikliği, kuraklık ve aşırı yağışlar olarak her geçen yıl kendisini biraz daha gösteriyor. Uzmanlar, kutuplarda yer alan buzullardaki erimelerin okyanus ve denizlerdeki suyun yükseklik seviyelerini ve ekosistemi etkilediğine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, şunları söyledi: “Buzulların erimesi bu yüzyılın sonuna kadar yaklaşık en az 1 metrelik deniz seviyesinde yükselmeye yol açacak. Bunun karşılığı 2050 yılında Marmara Denizi’nde en az 50 santimetre civarında yükselme görüyor olacağız. Bu da deniz seviyesine 50 cm-1 metre arasında yaşayan herkesi birazcık tedirgin etmeli. Burada yalnızca Boğaz’daki yalılardan bahsetmiyoruz. Mesela Kadıköy Metrosu’nun sol taraftaki çıkışı neredeyse deniz seviyesinden iki karış yukarıdadır. Kötü bir lodos fırtınasında oraya su dolabilir.



TARİHİ YAPILAR TEHLİKEDE



2050’ye kadar Boğaz’daki yalıları da birkaç defa su basmış olacak. Bu felaket seviyesine henüz ulaşmayabilir. 2050’ye kadar 50 santimetrelik bir duvar çekilmesi ile bazı şeyleri kurtarabiliriz ama 2050’nin ötesinde bizim çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı gibi yerlerde, çevresine iki metrelik bir duvar örersiniz ve pek çok sorunu, tarihi yapıları bu şekilde nispeten su yükselmesinden koruyabilirsiniz ama bütün Boğaz çevresine çok yüksek bir duvar örmeniz oldukça zor olacak.”





