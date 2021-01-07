Kıyıdaki tehditle ilgili ilk açıklama: Anlık takip ediyoruz

İSTANBUL Boğazı’nda kıyıya en yakın bölgelerde ağ atarak dev teknelerle endüstriyel balıkçılık yapılmasına yönelik tepkiler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı denetim faaliyetlerini Hürriyet’e açıkladı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balıkların neslinin tükenme tehlikesinde olduğu eleştirilerine, “Boğaz balıkçılığını 24 saat kesintisiz takip ediyoruz. İzin verilmeyen hiçbir yerde avcılık yapılmıyor” yanıtı verdi. Atalay, sadece pandemi döneminde 70’i Boğazlar’da olmak üzere 170 tekneye el koyulduğunu belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi:

GÜNLÜK TAKİP EDİYORUZ

“Boğaz balıkçılığını anlık takip ediyoruz. Verilerimiz her gün kontrol ediliyor. Balıkçı ne yakaladı, nereden yakaladı, nereden karaya çıkardı hepsi takip altında. 2020’nin başında yürürlüğe giren su ürünleri kanunundaki güncelleme ile birlikte cezalarımız son derece caydırıcı oldu. Denetimlerimiz son derece etkili oldu. Avlanması yasak olan yerlerde avlanılırsa ağlara el konuluyor. Bu o kadar basit değil örneğin gırgır ağı milyonlarla ölçülüyor. Gemiye ceza kesiliyor. O tekne bir ay avcılıktan men ediliyor. Bunlar çok caydırıcı.

Olta balıkçıları ile de endüstriyel balıkçıların temsilcileriyle de görüşme yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Kurallara uygun avcılık yapılmasını sıkı şekilde söylüyoruz. 2020’de balıkçılıkta kurallara uymada da devrim yaşandı. Tabii ki arada uymayanlar oldu. Bunları tespit edip gerekli cezalar verildi. Hatta sadece pandemi döneminde 170 tekneye el konuldu. Bunun 70’i Boğazlar’daydı. Teknelerin kiminin mülkiyeti kamuya geçirildi. Yani hibe olarak verildi. Bir kısmı da parçalandı. Artık geriye kalanlar mevzuata uygun hareket ediyor.

AVCILIK 3-4 LOKASYONDA VAR

Boğaz’da avcılık yapan tekneleri görüyoruz ve takip de ediyoruz. Sahil Güvenlik, İstanbul’da deniz polisleriyle çok iyi işbirliği yapıyoruz. İstanbul Boğazı’nın büyük bölümü balık avcılığına kapalı. Türkiye genelinde bir kural var, o kurala uygun hareket ediliyor. Sadece 3-4 lokasyonda izin var. Balıkçı tekneleri burada yoğun olarak avcılık yapıyorlar. Bu da zaten İstanbul halkının gözünün önünde oluyor.

BALIKLARIN GEÇİŞ HAKKI VAR

Elbetteki yapılan avcılık. Bu avcılığın balıklar üzerinde etkisi vardır. Ama balık yiyeceksek kurallara uygun şekilde hareket ederek avcılık yapabilmeliyiz. Boğaz çok özel bir ekosistem. Burada daha hassas olunması gerekiyor. Bilimsel, sosyolojik, ekosistem açısından hassas davranılması şart. Denetimlerimiz 24 saat kesintisiz yapılıyor. Pandemi arası vermedik. Balığın neslinin tükenmesinden endişemiz yok çünkü büyük bölümüne geçiş hakkı tanıyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşın duyarlılığından memnunuz. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Hassasiyetle ilgileniyoruz. Balıkçı da daha temkinli oluyor.”