Kıyıdaki tehdit

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak: “Boğazlardaki endüstriyel balıkçılar balık stoklarının azalmasına hatta neslin tükenmesine neden olabilir. Kıyısal alanlar balıkların biyolojik çeşitliliği için önemli. Bütün balıkların yaşam alanlarıdır. Bu nedenle kıyısal alanlar korunmalıdır. Gırgır avcılığı kıyısal alanda yapıldığında dip habitat zarar görüyor. Kıyısal alanda endüstriyel balıkçılığa izin verilmemelidir. Yunanistan’da kıyıdan 40 metre derinliğe kadar büyük teknelerle avcılık yapılamıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise 50 metre sınırı var. Ancak İstanbul Boğazı gibi önemli bir noktada 24 metreye kadar iniyor. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.”

‘HER YIL AV MİKTARI DÜŞÜYOR’

Amatör ve Olta Balıkçıları Federasyonu (ASOF) Başkanı Serkan İnanç: “Dar bir koridor ile geçiş bölgesi olan İstanbul Boğazı gibi yerlerde gırgırlarla dip yapısını bozacak şekilde yapılacak olan avcılığın, balık stoklarının azalmasına hatta neslin tehlike altına girmesine yol açacağı nettir. Belli bir alanda sürekli olarak sığ sularda atılan gırgır ağlarının zincirleri ve kurşun yakalarının deniz dibinde yol açtığı tahribat mutlaktır ve tartışma götürmez. 24 metre kuralının AB ülkelerindeki limitlere çekilmesi, dahası kıyı şeridine belli bir mesafede, derinlik ne olursa olsun gırgır ve trol ile avcılık yapılmaması gerekir. Denetim açısından bir ticari teknenin kaç metre derinlikteki suda ağ yaptığını belirlemek, kıyıya ne kadar uzaklıkta av yaptığını belirlemekten daha zordur. Bu yüzden kıyıya mesafe açısından yapılacak denetimler daha uygulanabilir ve etkili olacaktır.”

‘YAVRU BALIKLARI AVLIYORLAR’

İstanbul Boğazı’nda tekneler kıyıya 20 metreye kadar yaklaşıp ağ atabiliyor. Bu durum en çok kıyıdaki olta balıkçılarını rahatsız ediyor. Olta balıkçıları, balık çeşidinin azaldığına dikkat çekiyorlar.



İlhan Keskin (47): “20 yıldır burada balık tutarım. Özellikle bu yıl teknelerin kıyıya yaklaştığını gördüm. Bizim dibimize kadar geliyorlar ve ağ atıyorlar. Buralar çok sığ ve hep yavru balıklar var. Bütün yavru ve olgun balıkları toplayıp gidiyorlar. Olta balıkçılarına hiçbir şey kalmıyor.”

Recep Baş (60): “Yıllardır burada balık tutarım, son yıllarda balık sayısı ve çeşidi çok azaldı. Bunun nedeni yanlış avlanmadır. Dev tekneler Boğaz’da kıyıya yaklaşıp ağ atıyor. Burası balıkların geçiş ve yumurtlama alanı. Küçücük yavruları yakalıyorlar. Düzenleme yapılmazsa Boğazlarda balık kalmaz.”

Necati Alay (57): “Olta balıkçısı bir günde en fazla 1 torba balık tutar. Bu tekneler bizim rızkımıza göz dikti. Sahile o kadar yaklaşıyorlar ki konuşma seslerini duyuyoruz. Bazen onlara bağırarak tepki gösteriyoruz. Bize cevap veriyorlar. Yasal olarak burada olduklarını söylüyorlar. Bu soruna çözüm bulunmalıdır. Balık sayısı azaldı. Onlar buraya geldiklerinde biz gidiyoruz. Çünkü bize balık kalmıyor.”

HÜRRİYET YAZMIŞTI

Hürriyet gazetesi, 5 Aralık 2020 tarihinde ‘Boğaz’da tehlike’ başlıklı haberinde konuyu gündeme getirmiş, kıyıda balık avlamanın yarattığı tehlikeyi vurgulamıştı. Açık denizlerde balık avlaması gereken büyük teknelerin Boğaz’a girerek kıyıya çok yakın noktalara ağ atmasına tepkiler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda 24 metre derinliğe kadar endüstriyel balıkçılığa izin veriyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 24 metreden daha derin noktalarda avcılık yapılmaması kuralına dikkat ettiklerini belirterek denetimlerin sıkılaştırıldığını açıkladı. Ancak balıkların geçiş yolu olan Boğazlar’da yapılan avcılık, tepkilere ve uyarılara rağmen sürüyor.