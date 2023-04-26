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Kısmet açma dolandırıcılığı

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#Hilal Gürdal#Dolandırıcılık#Kısmet Açma
Kısmet açma dolandırıcılığı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 07:00

Öznur E. ve Özlem E. kardeşleri “Kısmetinizi açacağım” diye dolandıran Hilal Gürdal, 6 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezası aldı. Türkiye’deki kutsal yerleri gezip dua etmek için de para isteyen Gürdal, kız kardeşlerin 97 bin TL’sini aldı.

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İSTANBUL’da yaşayan Özlem E. ve Öznur E. 2017 yılında bir arkadaşları vasıtasıyla kendisini ‘Sevim’ ismiyle tanıtan Hilal Gürdal ile internet üzerinden tanıştı. Büyü de yapabildiğini söyleyen Hilal Gürdal, çeşitli dini bilgilerle Özlem ve Öznur E.’nin güvenini kazandı. Gürdal çeşitli dualar yazacağını belirterek iki kardeşten para talep etti. Kadınlar da belli aralıklarla “Kısmetinizi açacağım” diyen Gürdal’a para göndermeye başladı. Gürdal iki kız kardeşten Türkiye’deki kutsal yerleri gezip dua etmek için bile para aldı.

KREDİ ÇEKTİLER

İki kız kardeş talepleri karşılayabilmek için bankadan kredi bile çekti. Yaklaşık 1 yıl sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kardeş, Gürdal hakkında suç duyurusunda bulundu. Dini duyguları istismar ederek dolandırılmak suçundan yargılanan Gürdal dava sonunda 6 yıl hapis ve 4 bin gün para cezasına çarptırıldı. Kız kardeşlerin avukatı bu davanın sonuçlanmasının ardından tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Müvekkillerden 97 bin TL alınmıştır. Müvekkillerin uğradığı zararın karşılanması için 150 bin liralık tazminatın tahsilini istiyoruz” dedi.

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#Hilal Gürdal#Dolandırıcılık#Kısmet Açma

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