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Kışlalarda acı yoklama

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Deprem#Şehir
Kışlalarda acı yoklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

Art arda meydana gelen depremlerde 3 asker de şehit oldu. Bakan Akar, “Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada Ulş. Uzm. Çvş. Hakan Al, P. Er Mert Can Sümbül ve P. Er Eren Taşkın’ın şehit olduğunu belirtti ve “Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kışlalarda acı yoklama

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MEHMETÇİK YARDIMA KOŞTU

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “hava yardım koridoru” oluşturuldu. Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a hareketinden önce 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndaki çalışmaları inceledi. Bakanlık bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi: “Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. Biz de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması için İnsani Yardım Tugayı’mızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdik. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri ile araçlarını bölgeye sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.”

Kışlalarda acı yoklama
Mert Can Sümbül 

DENİZDEN TAHLİYE

Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise TCG İskenderun gemisinin İskenderun’dan yaralıları alarak Mersin’e ulaştırmak üzere hareket ettiğini bildirdi.

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